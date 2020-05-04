В НАПК рассказали, нужно ли декларировать полученные через ФЛП доходы

"Так, полученные доходы от предпринимательской деятельности как физическим лицом-предпринимателем указываются в разделе 11 "Доходы, в том числе подарки" независимо от их размера", - говорится в сообщении.

Отмечается, что такие доходы за отчетный период суммируются и, таким образом, указывается общая сумма дохода, полученная субъектом декларирования или членом семьи, как физическим лицом-предпринимателем.

В агентстве подчеркнули, что также в поле "Источник дохода" надо указать имя самого субъекта декларирования или члена его семьи, которое является физическим лицом-предпринимателем.

"В других случаях источником дохода указывается лицо, от которого субъект декларирования или член семьи получил доход - юридическое или физическое лицо", - разъяснили в НАПК.

Ранее в УНН сообщалось, что НАПК с момента перезапуска выявило недостоверное декларирование на почти 900 млн грн.