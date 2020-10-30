У найтитулованішому баскетбольному клубі України стався спалах коронавірусу

Напередодні гри проти “Миколаєва” наставник Вальдемарас Хомічюс, а також гравці Сергій Горбенко, Гейб Дево та Андрій Кожем’якін отримали позитивні результати планового тестування на COVID-19. Тож у матчі участь не візьмуть.

Також не зіграє захисник та лідер Реджі Джонсон, який теж прихворів. Втім, американець має негативний тест на коронавірус.

Зауважимо, що Дево цього сезону набирав у середньому по 9 очок і 3,3 підбирання, Кожемякін по 7 очок і 3 передачі, а Горбенко по 2 очки і 2,5 передач.

Додамо, “Будівельник” вигравав найбільшу кількість титулів чемпіона України — 10.