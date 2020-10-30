В наиболее титулованном баскетбольном клубе Украины произошла вспышка коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. БК "Будивельник" сообщил о заражении коронавирусом части игроков и главного тренера, сообщает УНН со ссылкой на страницу клуба в Facebook.
Накануне игры против “Николаева” наставник Вальдемарас Хомичюс, а также игроки Сергей Горбенко, Гейб Дево и Андрей Кожемякин получили положительные результаты планового тестирования на COVID-19. Поэтому в матче участие не возьмут.
Также не сыграет защитник и лидер Реджи Джонсон, тоже приболел. Впрочем, американец имеет отрицательный тест на коронавирус.
Заметим, что Дево этом сезоне набирал в среднем по 9 очков и 3,3 подбора, Кожемякин по 7 очков и 3 передачи, а Горбенко по 2 очка и 2,5 передач.
Добавим, “Строитель” выигрывал наибольшее количество титулов чемпиона Украины — 10.