У найближчі три доби синоптична ситуація у Києві істотно не зміниться - ДСНС
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. Синоптики попередили киян, що в найближчі три доби метеорологічна у столиці, зумовлена малохмарною безвітряною погодою з високою вологістю повітря та туманами, синоптична ситуація у Києві істотно не зміниться. Про повідомляє прес-служба ДСНС у Facebook, передає УНН.
“Синоптична ситуація в м. Києві зумовлена малохмарною безвітряною погодою з високою вологістю повітря та туманами. Видимість за таких умов погіршується до 100-500 метрів. Ситуація може покращитись після прогрівання приземного шару повітря. У найближчі три доби синоптична ситуація істотно не зміниться”, — йдеться в повідомленні.