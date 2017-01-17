У найближчі три доби синоптична ситуація у Києві істотно не зміниться - ДСНС

“Синоптична ситуація в м. Києві зумовлена малохмарною безвітряною погодою з високою вологістю повітря та туманами. Видимість за таких умов погіршується до 100-500 метрів. Ситуація може покращитись після прогрівання приземного шару повітря. У найближчі три доби синоптична ситуація істотно не зміниться”, — йдеться в повідомленні.