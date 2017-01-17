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У найближчі три доби синоптична ситуація у Києві істотно не зміниться - ДСНС

У найближчі три доби синоптична ситуація у Києві істотно не зміниться - ДСНС

Київ • УНН

 • 6723 перегляди

КИЇВ. 17 січня. УНН. Синоптики попередили киян, що в найближчі три доби метеорологічна у столиці, зумовлена малохмарною безвітряною погодою з високою вологістю повітря та туманами, синоптична ситуація у Києві істотно не зміниться. Про повідомляє прес-служба ДСНС у Facebook, передає УНН.

“Синоптична ситуація в м. Києві зумовлена малохмарною безвітряною погодою з високою вологістю повітря та туманами. Видимість за таких умов погіршується до 100-500 метрів. Ситуація може покращитись після прогрівання приземного шару повітря. У найближчі три доби синоптична ситуація істотно не зміниться”, — йдеться в повідомленні.

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