В ближайшие трое суток синоптическая ситуация в Киеве существенно не изменится - ГосЧС
Киев • УНН
КИЕВ. 17 января. УНН. Синоптики предупредили киевлян, что в ближайшие трое суток метеорологическая ситуация в столице, обусловлена малооблачной безветренной погодой с высокой влажностью воздуха и туманами, синоптическая ситуация в Киеве существенно не изменится. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС в Facebook, передает УНН.
"Синоптическая ситуация в г. Киеве обусловлена малооблачной безветренной погодой с высокой влажностью воздуха и туманами. Видимость в таких условиях ухудшается до 100-500 метров. Ситуация может улучшиться после прогрева приземного слоя воздуха. В ближайшие трое суток синоптическая ситуация существенно не изменится", - говорится в сообщении.