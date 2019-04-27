У найближчі три доби характер погоди зміниться - синоптики
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. У найближчі три доби характер погоди зміниться: на більшій частині території країни пройдуть короткочасні дощі з грозами, в західній частині значні дощі, лише завтра у південній частині без опадів. Про це УНН повідомили у прес-службі Укргідрометцентру.
"Температура вночі 5-12°; вдень завтра 18-24°, впродовж понеділка та вівторка зниження денної температури до 11-16°, на півдні країни місцями 20-22°. На Київщині завтра короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер південно-західний, помірний. Температура вночі 7-12°, вдень 19-24°; у Києві вночі 10-12°, вдень 21-23°", - повідомили синоптики.
Как повідомляв УНН, у Києві та області дощитиме до кінця місяця.