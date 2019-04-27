В ближайшие трое суток характер погоды изменится - синоптики

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 108101 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 112067 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 114755 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 115577 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 144451 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 115549 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 140358 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144991 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130374 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130395 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Актуальное
В ближайшие трое суток характер погоды изменится - синоптики

В ближайшие трое суток характер погоды изменится - синоптики

Киев  •  УНН

 • 30575 просмотра

КИЕВ. 27 апреля. УНН. В ближайшие трое суток характер погоды изменится: на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди с грозами, в западной части значительные дожди, только завтра в южной части без осадков. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Укргидрометцентра.

"Температура ночью 5-12 °, днем завтра 18-24 °, в течение понедельника и вторника снижение дневной температуры до 11-16 °, на юге страны местами 20-22 °. В Киевской области завтра кратковременный дождь, местами гроза. Ветер юго-западный , умеренный. Температура ночью 7-12 °, днем 19-24 °, в Киеве ночью 10-12 °, днем 21-23 °", - сообщили синоптики.

Как сообщал УНН, в Киеве и области дожди до конца месяца .

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