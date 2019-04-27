В ближайшие трое суток характер погоды изменится - синоптики
Киев • УНН
КИЕВ. 27 апреля. УНН. В ближайшие трое суток характер погоды изменится: на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди с грозами, в западной части значительные дожди, только завтра в южной части без осадков. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Укргидрометцентра.
"Температура ночью 5-12 °, днем завтра 18-24 °, в течение понедельника и вторника снижение дневной температуры до 11-16 °, на юге страны местами 20-22 °. В Киевской области завтра кратковременный дождь, местами гроза. Ветер юго-западный , умеренный. Температура ночью 7-12 °, днем 19-24 °, в Киеве ночью 10-12 °, днем 21-23 °", - сообщили синоптики.
Как сообщал УНН, в Киеве и области дожди до конца месяца .