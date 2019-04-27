В ближайшие трое суток характер погоды изменится - синоптики

КИЕВ. 27 апреля. УНН. В ближайшие трое суток характер погоды изменится: на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди с грозами, в западной части значительные дожди, только завтра в южной части без осадков. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Укргидрометцентра.