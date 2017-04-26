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У найбільшій інвесткомпанії України СБУ проводить обшуки - В.Гройсман

Київ • УНН

 • 9920 перегляди

КИЇВ. 26 квітня. УНН. Зараз в інвестиційній кампанії Dragon Capital СБУ проводить обшуки. Про це на сьогоднішньому засіданні уряду повідомив Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, передає кореспондент УНН.

"Мені зараз написали, як на це реагувати, я не знаю, написали інформацію про те, що зараз проходять обшуки в інвестиційній компанії Dragon Capital. Ось як на це реагувати? Вилучають там техніку і так далі. Я доручаю урядовому уповноваженому зв'язатися зараз з Dragon Capital, з'ясувати, що там відбувається. Я не маю права втручатися в роботу СБУ, але вважаю, що там має відбуватися адекватно, без будь паралізації роботи інвестиційного фонду",- сказав В.Гройсман.

Довідка УНН: Dragon Capital - найбільша інвестиційна компанія України. Була заснована в 2000 році. У 2007-2017 рр. міноритарним пакетом Dragon Capital володів Goldman Sachs, один з найбільших світових банків.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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