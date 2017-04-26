В крупнейшей инвесткомпании Украины СБУ проводит обыски - В.Гройсман

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 35690 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 100865 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 153230 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 115144 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 115762 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112120 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104004 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106984 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103493 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 152785 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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В крупнейшей инвесткомпании Украины СБУ проводит обыски - В.Гройсман

В крупнейшей инвесткомпании Украины СБУ проводит обыски - В.Гройсман

Киев  •  УНН

 • 9907 просмотра

КИЕВ. 26 апреля. УНН. Сейчас в инвестиционной кампании Dragon Capital СБУ проводит обыски. Об этом на сегодняшнем заседании правительства сообщил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает корреспондент УНН.

"Мне сейчас написали, как на это реагировать, я не знаю, написали информацию о том, что сейчас проходят обыски в инвестиционной компании Dragon Capital. Вот как на это реагировать? Извлекают там технику и так далее. Я поручаю правительственному уполномоченному связаться сейчас с Dragon Capital, выяснить, что там происходит. Я не имею права вмешиваться в работу СБУ, но считаю, что там должно происходить адекватно, без парализации работы инвестиционного фонда", - сказал В.Гройсман.

Справка: Dragon Capital - крупнейшая инвестиционная компания Украины. Была основана в 2000 году. В 2007-2017 гг. Миноритарным пакетом Dragon Capital владел Goldman Sachs, один из крупнейших мировых банков.

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