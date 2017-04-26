В крупнейшей инвесткомпании Украины СБУ проводит обыски - В.Гройсман

"Мне сейчас написали, как на это реагировать, я не знаю, написали информацию о том, что сейчас проходят обыски в инвестиционной компании Dragon Capital. Вот как на это реагировать? Извлекают там технику и так далее. Я поручаю правительственному уполномоченному связаться сейчас с Dragon Capital, выяснить, что там происходит. Я не имею права вмешиваться в работу СБУ, но считаю, что там должно происходить адекватно, без парализации работы инвестиционного фонда", - сказал В.Гройсман.

Справка: Dragon Capital - крупнейшая инвестиционная компания Украины. Была основана в 2000 году. В 2007-2017 гг. Миноритарным пакетом Dragon Capital владел Goldman Sachs, один из крупнейших мировых банков.