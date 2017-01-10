У Нацполіції підтвердили, що розслідують кримінальну справу проти очільника КП “Кіровгеологія”

“Інформуємо, що 14.12.2016 року Солом’янським управлінням поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом нанесення К.Іллічу тілесних ушкоджень за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.125 КК України”, — повідомили правоохоронці.

Нагадаємо, як розповів УНН охоронець КП “Кіровгеологія” К. Ілліч, В.Нельга побив його 3 грудня 2016 року, будучи при цьому напідпитку.

Також за словами потерпілого, через інцидент, що стався, наразі він не відчуває себе у безпеці, адже сам В.Нельга і його радник на прізвище Марченко погрожували йому.

Охоронець також розповів, що від В.Нельги йому пропонували гроші, аби він відмовмося від заяви до правоохоронних органів.

“Після цього всього я лежав у лікарні і до мене приїздив радник В.Нельги - Марченко. Спочатку пропонував мені гроші, а потім, як я відмовився, сказав, що ми ще побачимо і будемо приймати інші міри”, - зазначив потерпілий.

Також нагадаємо, очільник КП “Кіровгеологія” вніс більше мільйона гривень у статутний фонд приватної фармкомпанії.