В Нацполции подтвердили, что расследуют уголовное дело против главы КП "Кировгеология"
Киев • УНН
КИЕВ. 10 января. УНН. За избиение охранника полиция открыла и расследует уголовное производство против руководителя КП "Кировгеология" Виталия Нельги. Об этом УНН сообщили в Главном следственном управлении Нацполиции Украины.
"Информируем, что 14.12.2016 года Соломенским управлением полиции Главного управления Национальной полиции в городе Киеве начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нанесения К.Ильичу телесных повреждений по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.125 УК Украины", - сообщили правоохранители.
Напомним, как рассказал УНН охранник КП "Кировгеология" К.Ильич, В.Нельга избил его 3 декабря 2016 года, будучи при этом в нетрезвом состоянии.
Также, по словам потерпевшего, из-за инцидента, который произошел сейчас он не чувствует себя в безопасности, ведь сам В.Нельга и его советник по фамилии Марченко угрожали ему.
Охранник также рассказал, что от В.Нельги ему предлагали деньги, чтобы он отказался от заявления в правоохранительные органы.
"После этого я лежал в больнице и ко мне приезжал советник В.Нельги - Марченко. Сначала предлагал мне деньги, а потом, как я отказался, сказал, что мы еще увидимся и будем принимать другие меры", - отметил пострадавший.
Также напомним, глава КП "Кировгеология" внес более миллиона гривен в уставный фонд частной фармкомпании.