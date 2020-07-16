У Нацполіції заявили, що в Україні зменшилась кількість злочинів
Київ • УНН
КИЇВ. 16 липня. УНН. В Україні загальна кількість вчинених злочинів у порівнянні з минулим роком зменшилась на 18%. Про це повідомив голова Нацполіції Ігор Клименко, передає УНН з посиланням на пресслужбу МВС.
"Вжиті превентивні заходи навпаки сприяли її стабілізації. Загальна кількість вчинених злочинів у порівнянні з минулим роком зменшилась на 18%, у тому числі таких особливо тяжких їх видів як: умисні вбивства, тяжкі тілесні ушкодження, включно з тими, що спричинили смерть потерпілого, а також розбійні напади — на третину", - сказав Клименко.
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Нагадаємо, в Україні розкриття вбивств у цьому році сягає 92%.