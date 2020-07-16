В Нацполиции заявили, что в Украине уменьшилось количество преступлений
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июля. УНН. В Украине общее количество совершенных преступлений по сравнению с прошлым годом уменьшилась на 18%. Об этом сообщил председатель Нацполиции Игорь Клименко, передает УНН со ссылкой на пресс-службу МВД.
"Принятые превентивные меры наоборот способствовали ее стабилизации. Общее количество совершенных преступлений по сравнению с прошлым годом уменьшилась на 18%, в том числе таких особо тяжких их видов как: умышленные убийства, тяжкие телесные повреждения, включая те, что повлекли смерть потерпевшего, а также разбойные нападения - на треть", - сказал Клименко.
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Напомним, в Украине раскрытия убийств в этом году достигает 92%.