У Нацполіції запропонували зменшити навантаження на слідчих

Він розповів, що на сьогодні лише слідчі здійснюють розслідування кримінальних правопорушень за всіма заявами та повідомленнями, в яких містяться відомості про кримінальні правопорушення. Тож навантаження на одного слідчого зросло у п'ять-шість разів. А у випадку запровадження запропонованих нововведень, з його слів, слідчі зможуть більш ефективно розслідувати тяжкі та особливо тяжкі злочини.

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"Фактично слідчі перетворилися на оформлювачів матеріалів кримінальних правопорушень для їх закриття. Водночас при наявності закону про проступки, розслідування нетяжких злочинів може здійснюватися у формі дізнання", – підкреслив В.Невгад.

Він додав, що 45% від загальної кількості зареєстрованих злочинів становлять правопорушення незначного рівня суспільної небезпеки. Тож В.Невгад наголосив на необхідності спрощення порядку розслідування нетяжких кримінальних правопорушень, адже з моменту запровадження КПК у 2012 році обсяг роботи інших підрозділів суттєво зменшився.

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За словами В.Невгада, нововведення передбачають застосування під час досудового розслідування кримінальних проступків лише одного тимчасового запобіжного заходу – затримання особи. В усіх інших випадках підозрюваному роз’яснюється його обов’язок з’явитися за першим викликом до дізнавача, прокурора або суду.

Законопроект передбачає строки, упродовж яких таке спрощене розслідування має бути завершене. Зокрема, йдеться про 48-годинний термін з моменту повідомлення особі про вчинення кримінального проступку або ж від моменту затримання особи за вчинення такого проступку.

Також передбачено 20-денний термін розслідування – з дня повідомлення особі про підозру у випадках невизнання вини підозрюваним, необхідності проведення додаткових слідчих та розшукових дій, а також вчинення кримінального проступку неповнолітнім.

Нагадаємо, в Україні планують змінити систему підготовки оперативників кримінального розшуку.