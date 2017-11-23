У Нацполіції запропонували зменшити навантаження на слідчих

ukru
14:09 • 36341 перегляди

Макрон про "сили запевнення" для України: вони не будуть на лінії зіткнення, не кожна країна заявила, що хоче взяти участь

13:58 • 52431 перегляди

В Україну відправлять команди Франції та Британії - Макрон

Ексклюзив
12:45 • 85648 перегляди

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Ексклюзив
12:33 • 70409 перегляди

Чому роботодавці віддають перевагу міленіалам: особливості поведінки зумерів на співбесідах

Ексклюзив
11:15 • 76986 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": перевізник пояснив, як це вплинуло на вантажні перевезення

Ексклюзив
27 березня, 08:19 • 118521 перегляди

Постанова КМУ щодо зниження цін на ліки була ухвалена з порушеннями - регуляторна служба

27 березня, 08:00 • 114203 перегляди

У "Резерв+" стали доступні нові типи відстрочок: кого це стосується

Ексклюзив
27 березня, 07:23 • 120137 перегляди

МОЗ планує регулювати ціни на безрецептурні ліки: в ОП застерігають про ризики

Ексклюзив
27 березня, 07:13 • 180817 перегляди

Перехід на "літній час": чи переведуть стрілки годинника в Україні, та як це впливає на організм

26 березня, 20:57 • 111412 перегляди

Макрон розповів, які завдання може виконувати миротворчий контингент в Україні

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Прямий єфір
+14°
1.4 м/с
39 %
750 мм
Мінлива хмарність, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
Аукціони на "покинуті" посилки: як це працює і що можна придбати

Аукціони на "покинуті" посилки: як це працює і що можна придбати

27 березня, 07:00 • 189709 перегляди
Макрон планує зателефонувати Трампу після саміту "коаліції охочих" - Bloomberg

Макрон планує зателефонувати Трампу після саміту "коаліції охочих" - Bloomberg

27 березня, 07:58 • 112612 перегляди
Податкова "війна" з контрабандою Apple: як реагують учасники ринку

Податкова "війна" з контрабандою Apple: як реагують учасники ринку

27 березня, 09:17 • 138462 перегляди
Світові лідери зібралися на саміт "коаліції охочих" у Парижі: Зеленський, Макрон і Стармер провели перші переговори

Світові лідери зібралися на саміт "коаліції охочих" у Парижі: Зеленський, Макрон і Стармер провели перші переговори

09:33 • 100363 перегляди
Перетворює думки на команди комп’ютера: як живе чоловік з чіпом Neuralink у мозку

Перетворює думки на команди комп’ютера: як живе чоловік з чіпом Neuralink у мозку

10:19 • 50016 перегляди
Публікації
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

14:22 • 39651 перегляди
Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки
Ексклюзив

12:45 • 85660 перегляди
Податкова "війна" з контрабандою Apple: як реагують учасники ринку

Податкова "війна" з контрабандою Apple: як реагують учасники ринку

27 березня, 09:17 • 138462 перегляди
Перехід на "літній час": чи переведуть стрілки годинника в Україні, та як це впливає на організм

Перехід на "літній час": чи переведуть стрілки годинника в Україні, та як це впливає на організм
Ексклюзив

27 березня, 07:13 • 180818 перегляди
Аукціони на "покинуті" посилки: як це працює і що можна придбати

Аукціони на "покинуті" посилки: як це працює і що можна придбати

27 березня, 07:00 • 189710 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Marvel представила акторський склад нових “Месників”: до нього увійдуть зірки MCU, "Людей Ікс" та "Фантастичної четвірки"

Marvel представила акторський склад нових “Месників”: до нього увійдуть зірки MCU, "Людей Ікс" та "Фантастичної четвірки"

13:17 • 24799 перегляди
Перетворює думки на команди комп’ютера: як живе чоловік з чіпом Neuralink у мозку

Перетворює думки на команди комп’ютера: як живе чоловік з чіпом Neuralink у мозку

10:19 • 50016 перегляди
В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

26 березня, 13:05 • 131227 перегляди
Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

26 березня, 12:30 • 121356 перегляди
Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

26 березня, 11:09 • 152233 перегляди
Актуальне
У Нацполіції запропонували зменшити навантаження на слідчих

У Нацполіції запропонували зменшити навантаження на слідчих

Київ • УНН

 • 15655 перегляди

КИЇВ. 23 листопада. УНН. В Україні потрібно запровадити інститут кримінальних проступків, що розвантажить слідчих, дозволивши розслідування нетяжких злочинів за спрощеною формою дізнання працівниками інших підрозділів. Це запропонував заступник голови Національної поліції - начальник Головного слідчого управління Віталій Невгад, передає УНН з посиланням на прес-службу Нацполіції.

Він розповів, що на сьогодні лише слідчі здійснюють розслідування кримінальних правопорушень за всіма заявами та повідомленнями, в яких містяться відомості про кримінальні правопорушення. Тож навантаження на одного слідчого зросло у п'ять-шість разів. А у випадку запровадження запропонованих нововведень, з його слів, слідчі зможуть більш ефективно розслідувати тяжкі та особливо тяжкі злочини.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Князєв заявив, що 88% вбивств, вчинених в державі, розкрито

"Фактично слідчі перетворилися на оформлювачів матеріалів кримінальних правопорушень для їх закриття. Водночас при наявності закону про проступки, розслідування нетяжких злочинів може здійснюватися у формі дізнання", – підкреслив В.Невгад.

Він додав, що 45% від загальної кількості зареєстрованих злочинів становлять правопорушення незначного рівня суспільної небезпеки. Тож В.Невгад наголосив на необхідності спрощення порядку розслідування нетяжких кримінальних правопорушень, адже з моменту запровадження КПК у 2012 році обсяг роботи інших підрозділів суттєво зменшився.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Нацполіція та Microsoft домовилися про співпрацю у сфері кібербезпеки

За словами В.Невгада, нововведення передбачають застосування під час досудового розслідування кримінальних проступків лише одного тимчасового запобіжного заходу – затримання особи. В усіх інших випадках підозрюваному роз’яснюється його обов’язок з’явитися за першим викликом до дізнавача, прокурора або суду.

Законопроект передбачає строки, упродовж яких таке спрощене розслідування має бути завершене. Зокрема, йдеться про 48-годинний термін з моменту повідомлення особі про вчинення кримінального проступку або ж від моменту затримання особи за вчинення такого проступку.

Також передбачено 20-денний термін розслідування – з дня повідомлення особі про підозру у випадках невизнання вини підозрюваним, необхідності проведення додаткових слідчих та розшукових дій, а також вчинення кримінального проступку неповнолітнім.

Нагадаємо, в Україні планують змінити систему підготовки оперативників кримінального розшуку.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Tesla
$291.10
Brent
$73.22
Bitcoin
$87,300.00
S&P 500
$5,730.80
Газ TTF
$41.15
Золото
$3,100.00
Ethereum
$2,025.43