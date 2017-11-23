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В Нацполиции предложили уменьшить нагрузку на следователей

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КИЕВ. 23 ноября. УНН. В Украине нужно ввести институт уголовных проступков, что разгрузит следователей, позволив расследование нетяжелых преступлений по упрощенной форме дознания работниками других подразделений. Это предложил заместитель главы Национальной полиции - начальник Главного следственного управления Виталий Невгад, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

Он рассказал, что на сегодня только следователи осуществляют расследование уголовных правонарушений по всем заявлениям и сообщениям, в которых содержатся сведения об уголовных правонарушениях. Поэтому нагрузка на одного следователя возросла в пять-шесть раз. А в случае внедрения предлагаемых нововведений, по его словам, следователи смогут более эффективно расследовать тяжкие и особо тяжкие преступления.

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"Фактически следователи превратились в оформителей материалов уголовных преступлений для их закрытия. В то же время при наличии закона о проступках, расследование нетяжелых преступлений может осуществляться в форме дознания", - подчеркнул В.Невгад.

Он добавил, что 45% от общего количества зарегистрированных преступлений составляют правонарушения незначительного уровня общественной опасности. Поэтому В.Невгад отметил необходимость упрощения порядка расследования нетяжелых уголовных правонарушений, ведь с момента введения КПК в 2012 году объем работы других подразделений существенно уменьшился.

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По словам В.Невгада, нововведения предусматривают применение во время досудебного расследования уголовных проступков только одной временной меры пресечения - задержания лица. Во всех других случаях подозреваемому разъясняется его обязанность явиться по первому вызову к дознавателю, прокурору или в суд.

Законопроект предусматривает сроки, в течение которых такое упрощенное расследование должно быть завершено. В частности, речь идет о 48-часовом сроке с момента уведомления лица о совершении уголовного проступка или с момента задержания лица за совершение такого проступка.

Также предусмотрено 20-дневный срок расследования - со дня уведомления лица о подозрении в случаях непризнания вины подозреваемым, необходимости проведения дополнительных следственных и розыскных действий, а также совершения уголовного проступка несовершеннолетним.

Напомним, в Украине планируют изменить систему подготовки оперативников уголовного розыска.

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