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У Нацполіції розповіли, як блокуватимуть витік зброї з Донеччини

У Нацполіції розповіли, як блокуватимуть витік зброї з Донеччини

Київ • УНН

 • 10903 перегляди

КИЇВ. 27 червня. УНН. Виток зброї з Донеччини блокуватиметься за допомогою сучасних технічних рішень. На цьому наголосив Голова Нацполіції Сергій Князєв під час робочої зустрічі у Бахмутському районі, передає УНН із посиланням на прес-службу Нацполіції.

Князєв наголосив на важливості належної протидії незаконному переміщенню з території проведення Операції вогнепальної зброї, боєприпасів та інших небезпечних предметів та речовин.

“Необхідні спільні зусилля всіх сил, задіяних в ООС, щоб блокувати канали трафіку нелегальної зброї до мирних областей. Зі свого боку поліція продовжить впровадження сучасних технічних рішень”, — зазначив Голова Нацполіції.

У прес-службі відзначили, що першим етапом вдосконалення цієї роботи стало реформування системи блокпостів в Донецькій та Луганській областях. Кількість стаціонарних блокпостів зменшено. Водночас завдяки цьому збільшено кількість мобільних постів. Це дозволило збільшити поліцейську присутність у віддалених населених пунктах та підвищити рівень безпеки громадян.

"З метою посилення контролю за перевезеннями та комфортного проходження перевірки громадянами правоохоронцями розпочато переобладнання всіх стоп-контролів. На сьогодні повністю переснащено чотири блокпости. Решту планується облаштувати найближчим часом", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на лінії розмежування розпочалося переобладнання блокпостів.

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