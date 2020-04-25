Поліція задіє 22 тисячі правоохронців для забезпечення порядку на поминальні дні

КИЇВ. 25 квітня. УНН. Правоохоронці забезпечуватимуть правопорядок під час поминальних днів. Аби не допустити порушень, до несення служби буде залучено понад 22 000 поліцейських та військовослужбовців Національної гвардії України. Про це повідомили у Національній поліції, передає УНН.