Полиция задействует 22 тысячи правоохранителей для обеспечения порядка на поминальные дни

КИЕВ. 25 апреля. УНН. Правоохранители будут обеспечивать правопорядок во время поминальных дней. Чтобы не допустить нарушений, к несению службы будет привлечено более 22 000 полицейских и военнослужащих Национальной гвардии Украины. Об этом сообщили в Национальной полиции, передает УНН.