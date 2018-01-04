У Нацполіції оприлюднили відео із місця, де було знайдено тіло Ноздровської
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. У Національній поліції України оприлюднено відео, на якому видно місце, де було знайдено тіло правозахисниці Ірини Ноздровської, передає УНН.
На відео, яке оприлюднила поліція, видно, як на місці проводять слідчі дії.
Також приведено короткий коментар першого заступника голови Нацполіції України В'ячеслава Аброськіна після оперативної наради щодо розслідування резонансного убивства.
"Поліція робить все можливе для розкриття вбивства Ірини Ноздровської", - зазначив він.
Раніше повідомлялось, що смерть адвоката Ірини Ноздровської, тіло якої було знайдено 1 січня у Київській області, настала внаслідок колото-різаних ран шиї.