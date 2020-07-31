У Нацкомісії з реабілітації розповіли про кількість реабілітованих жертв тоталітаризму
Київ • УНН
КИЇВ. 31 липня. УНН. З початку цього року Національна комісія з реабілітації визнала повністю реабілітованими 44 особи, які постраждали від політичних репресій комуністичного та тоталітарного режимів в Україні. Про це у відповідь на інформаційний запит УНН повідомили в пресслужбі Українського інституту національної пам’яті (УІНП).
“Від початку 2020 року, станом на 25 червня 2020 року, коли відбулося дев’яте засідання Національна комісія з реабілітації, реабілітованими визнані 44 особи. А потерпілими від репресій — 92”, — йдеться у відповіді на запит.
Також повідомляється, що у 2019 році Національна комісія з реабілітації визнала реабілітованими 24 особи та визнала потерпілою від репресій 61 особу.
Окрім того, зазначається, що у 2019 році відбулося шість засідань Національної комісії з реабілітації, а у 2020 році станом на 29 липня три засідання.
“Національна комісія з реабілітації не проводила засідання після введення карантину у березні 2020 року та відновила свою роботу після його послаблення 25 червня 2020 року, коли провела дев’яте засідання”, — зазначається відповіді.
Як повідомлялося, 18 липня 2019 року в Києві відбулося перше відкрите засідання Національної комісії з реабілітації, яка надає статус реабілітованих осіб, постраждалим від політичних репресій комуністичного та тоталітарного режимів в Україні.
Нагадаємо, уряд схвалив проект указу Президента про призначення жертвам політичних репресій довічної стипендії.