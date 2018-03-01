У Національній опереті відбудеться прем'єра шоу "Зачаровані весною" з Олегом Скрипкою
Київ • УНН
КИЇВ. 1 березня. УНН. Нове музичне шоу Національної оперети України та Олега Скрипки “Зачаровані весною” за день до прем’єри презентували пресі у Національній опереті України, передає УНН.
Зацікавленість журналістів до самих несподіваних проектів Театру оперети все більше підкріплюється. Керівник Національної оперети Богдан Струтинський останнім часом представляє по кілька прем’єр на місяць. Сьогодні, у перший день весни, коли на вулиці ще зимно, Національна оперета України зустрічатиме весну гаряче — разом із рок-музикантом Олегом Скрипкою новим шоу “Зачаровані весною. Оперета запрошує!”.
“Для мене, нові формати і нові можливості показати своє бачення музики — це шлях розвитку. Я завжди шукаю для себе нові горизонти. Київська Оперета, безперечно, знакове місце, яке вже майже століття існує у нашому місті і житиме ще довго, це абсолютно точно. Наш проект — це синергія двох колосальних потенціалів, що подарує казкове сприйняття музики і зачарує усіх, хто потрапить на нове шоу “Зачаровані весною. Оперета запрошує!”, — розповів Oлег Скрипка.
У програмі понад два десятки композицій, головна тема яких — весна: класика і світові хіти, сучасні шлягери, пісні з репертуару гурту “ВВ”, оригінальні номери з доробку Олега Скрипки та артистів Оперети. У проекті приймуть участь 50 музикантів оркестру, 30 артистів балету і 10 артистів хору. Вперше зі сцени Національної оперети України Олег Скрипка заспіває дуетом із сином Устимом “Моє сонце” (“O sole mio”).
1 та 2 березня зі сцени Театру сонячного жанру — оперети, звучатимуть мелодії, що наповнюватимуть простір весною.