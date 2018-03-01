В Национальной оперетте состоится премьера шоу "Зачарованные весной" с Олегом Скрипкой

Заинтересованность журналистов к самым неожиданныи проектам Театра оперетты все больше подкрепляется. Руководитель Национальной оперетты Богдан Струтинский последнее время представляет по несколько премьер в месяц. Сегодня, в первый день весны, когда на улице еще холодно, Национальная оперетта Украины будет встречать весну горячо - вместе с рок-музыкантом Олегом Скрипкой новым шоу "Зачарованные весной. Оперетта приглашает!".

"Для меня новые форматы и новые возможности показать свое видение музыки - это путь развития. Я всегда ищу для себя новые горизонты. Киевская Оперетта, безусловно, знаковое место, которое уже почти век существует в нашем городе и будет жить еще долго, это абсолютно точно. Наш проект - это синергия двух колоссальных потенциалов, подарит сказочное восприятие музыки и очарует всех, кто попадет на новое шоу "Зачарованные весной. Оперетта приглашает!", - рассказал Oлег Скрипка.

В программе более двух десятков композиций, главная тема которых - весна: классика и мировые хиты, современные шлягеры, песни из репертуара группы "ВВ", оригинальные номера с доработку Олега Скрипки и артистов оперетты. В проекте примут участие 50 музыкантов оркестра, 30 артистов балета и 10 артистов хора. Впервые со сцены Национальной оперетты Украины Олег Скрипка споет дуэтом с сыном Устимом "Мое солнце" ("O sole mio").

1и 2 марта из сцены Театра солнечного жанра - оперетты, будут звучать мелодии, которые будет наполнять пространство весной.