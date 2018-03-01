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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 58234 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 69541 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 72457 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 105705 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 99601 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104279 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111277 просмотра

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
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В Национальной оперетте состоится премьера шоу "Зачарованные весной" с Олегом Скрипкой

В Национальной оперетте состоится премьера шоу "Зачарованные весной" с Олегом Скрипкой

Киев  •  УНН

 • 8222 просмотра

КИЕВ. 1 марта. УНН. Новое музыкальное шоу Национальной оперетты Украины и Олега Скрипки "Зачарованные весной" за день до премьеры представили прессе в Национальной оперетте Украины, передает УНН.

Заинтересованность журналистов к самым неожиданныи проектам Театра оперетты все больше подкрепляется. Руководитель Национальной оперетты Богдан Струтинский последнее время представляет по несколько премьер в месяц. Сегодня, в первый день весны, когда на улице еще холодно, Национальная оперетта Украины будет встречать весну горячо - вместе с рок-музыкантом Олегом Скрипкой новым шоу "Зачарованные весной. Оперетта приглашает!".

"Для меня новые форматы и новые возможности показать свое видение музыки - это путь развития. Я всегда ищу для себя новые горизонты. Киевская Оперетта, безусловно, знаковое место, которое уже почти век существует в нашем городе и будет жить еще долго, это абсолютно точно. Наш проект - это синергия двух колоссальных потенциалов, подарит сказочное восприятие музыки и очарует всех, кто попадет на новое шоу "Зачарованные весной. Оперетта приглашает!", - рассказал Oлег Скрипка.

В программе более двух десятков композиций, главная тема которых - весна: классика и мировые хиты, современные шлягеры, песни из репертуара группы "ВВ", оригинальные номера с доработку Олега Скрипки и артистов оперетты. В проекте примут участие 50 музыкантов оркестра, 30 артистов балета и 10 артистов хора. Впервые со сцены Национальной оперетты Украины Олег Скрипка споет дуэтом с сыном Устимом "Мое солнце" ("O sole mio").

1и 2 марта из сцены Театра солнечного жанра - оперетты, будут звучать мелодии, которые будет наполнять пространство весной.

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