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У нацгвардії роз’яснили новий порядок застосування водометів

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 грудня. УНН. Роз’яснення щодо Постанови КМУ про затвердження переліку та Порядку застосування спецзасобів військовослужбовцями Нацгвардії, прийнятої Кабміном 20 грудня надали на Facebook-сторінці Національної гвардії України, інформує УНН

У нацгвардії роз’яснили новий порядок застосування водометів

Серед нововведень стосовно застосування спецзасобів військовослужбовцями Нацгвардії, найбільшу увагу суспільства викликала норма щодо використання водометів.

“Деякі ЗМІ подали це так: „Кабінет Міністрів України дозволив гвардійцям застосовувати водомети при температурі повітря вище +10 градусів С“. Насправді військовослужбовці НГУ мали право і раніше їх використовувати за таких умов. Головна відмінність полягає у тому, що своєю Постановою Кабінет Міністрів України навпаки зробив більш жорсткими Правила застосування водометів у натовпі, заборонивши їх використання при температурі повітря нижче +10 градусів С. Нагадаємо, що раніше НГУ могла застосовувати водомети для розсередження учасників масових безпорядків при температурі атмосферного повітря не нижче 0 градусів С”, — йдеться у повідомленні.

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Крім цього, згідно із затвердженими правилами, перед застосуванням спецзасобів військовослужбовці Нацгвардії зобов’язані не менше 2 разів через гучномовець попередити порушників про це.

У повідомленні підкреслюється, що проект Постанови був розроблений, погоджений з різними відомствами та скерований на розгляд Кабінету Міністрів України задовго до того, як у центрі Києва, біля будівлі Верховної Ради України, протестувальники встановили намети. Тож, прийняття Урядом цього документа ніяк не пов’язане з політичною ситуацією та настроями в українському суспільстві.

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Крім того, прийнятий Порядок застосування спецзасобів відповідає європейській практиці правоохоронних органів і не протирічить жодному нормативу ООН.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України дозволив військовослужбовцям Національної гвардії застосування водометів під час масових заворушень, але якщо температура навколишнього повітря не менша 10 градусів тепла.

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