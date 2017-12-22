В Нацгвардии разъяснили новый порядок применения водометов
Киев • УНН
КИЕВ. 21 декабря. УНН. Разъяснение относительно Постановления КМУ об утверждении перечня и Порядка применения спецсредств военнослужащими Нацгвардии, который был принят Кабмином 20 декабря предоставили на Facebook-странице Национальной гвардии Украины, информирует УНН.
Среди нововведений по применению спецсредств военнослужащими Нацгвардии, наибольшее внимание общества вызвала норма об использовании водометов.
“Некоторые СМИ подали это так: „Кабинет Министров Украины разрешил гвардейцам применять водометы при температуре воздуха выше +10 градусов С“. На самом деле военнослужащие НГУ имели право по-прежнему их использовать в таких условиях. Главное отличие заключается в том, что своим постановлением Кабинет Министров Украины наоборот ужесточил Правила применения водометов в толпе, запретив их использования при температуре воздуха ниже +10 градусов С. Напомним, что ранее НГУ могла применять водометы для розсередження участников массовых беспорядков при температуре атмосферного воздуха не ниже 0 градусов С”, - говорится в сообщении.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Аваков: Нацгвардия должна быть готова взять под контроль ситуацию в ОРДЛО
Кроме этого, согласно утвержденным правилам, перед применением спецсредств военнослужащие Нацгвардии обязаны не менее 2 раз через громкоговоритель предупредить нарушителей об этом.
В сообщении подчеркивается, что проект постановления был разработан, согласован с различными ведомствами и направлен на рассмотрение Кабинета Министров Украины задолго до того, как в центре Киева, возле здания Верховной Рады Украины, протестующие установили палатки. Поэтому, принятие Правительством этого документа никак не связано с политической ситуацией и настроениями в украинском обществе.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Протесты в немецком Ганновере: полиция применила водометы
Кроме того, принят Порядок применения спецсредств соответствует европейской практике правоохранительных органов и не противоречит ни одному нормативу ООН.
Напомним, Кабинет министров Украины разрешил военнослужащим Национальной гвардии применения водометов во время массовых беспорядков, но если температура окружающего воздуха не меньше 10 градусов тепла.