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В Нацгвардии разъяснили новый порядок применения водометов

Киев • УНН

 • 14012 просмотра

КИЕВ. 21 декабря. УНН. Разъяснение относительно Постановления КМУ об утверждении перечня и Порядка применения спецсредств военнослужащими Нацгвардии, который был принят Кабмином 20 декабря предоставили на Facebook-странице Национальной гвардии Украины, информирует УНН.

В Нацгвардии разъяснили новый порядок применения водометов

Среди нововведений по применению спецсредств военнослужащими Нацгвардии, наибольшее внимание общества вызвала норма об использовании водометов.

“Некоторые СМИ подали это так: „Кабинет Министров Украины разрешил гвардейцам применять водометы при температуре воздуха выше +10 градусов С“. На самом деле военнослужащие НГУ имели право по-прежнему их использовать в таких условиях. Главное отличие заключается в том, что своим постановлением Кабинет Министров Украины наоборот ужесточил Правила применения водометов в толпе, запретив их использования при температуре воздуха ниже +10 градусов С. Напомним, что ранее НГУ могла применять водометы для розсередження участников массовых беспорядков при температуре атмосферного воздуха не ниже 0 градусов С”, - говорится в сообщении.

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Кроме этого, согласно утвержденным правилам, перед применением спецсредств военнослужащие Нацгвардии обязаны не менее 2 раз через громкоговоритель предупредить нарушителей об этом.

В сообщении подчеркивается, что проект постановления был разработан, согласован с различными ведомствами и направлен на рассмотрение Кабинета Министров Украины задолго до того, как в центре Киева, возле здания Верховной Рады Украины, протестующие установили палатки. Поэтому, принятие Правительством этого документа никак не связано с политической ситуацией и настроениями в украинском обществе.

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Кроме того, принят Порядок применения спецсредств соответствует европейской практике правоохранительных органов и не противоречит ни одному нормативу ООН.

Напомним, Кабинет министров Украины разрешил военнослужащим Национальной гвардии применения водометов во время массовых беспорядков, но если температура окружающего воздуха не меньше 10 градусов тепла.

Украинские Национальные Новости

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