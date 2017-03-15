У Нацбанку розповіли, на кого не вплинуть санкції щодо російських банків

“Запропоновані Національним банком санкції не вплинуть на клієнтів, юридичних та фізичних осіб, які працюють на території України. Запропоновані Національнім банком санкції не зупинять розрахунки між контрагентами і навіть між контрагентами-нерезидентами наших клієнтів”, — сказала заступний голови Нацбанку.

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На питання журналістів, чому НБУ пропонує запровадити санкції лише щодо банків з державним російським капіталом, а не проти банків з приватним капіталом, К.Рожкова зазначила: “Пропозиція наша щодо санкцій не пов’язана прямо з указом Путіна. Указ Путіна говорить про те, що в РФ фактично легалізовані документи громадян, які проживають на тимчасово окупованих територіях і вони сприймаються державою Росія як ідентифікаційні. Але це не є причина введення санкцій, оскільки наше завдання, у першу чергу, це збереження фінансової стабільності, корисної ліквідності фінансового, банківського, ринку, то враховуючи посилення негативних тенденцій у взаємовідносинах з РФ, нагнітання ситуації, заради збереження ліквідності ми вводимо ці санкції”.