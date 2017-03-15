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В Нацбанке рассказали, на кого не повлияют санкции в отношении российских банков

В Нацбанке рассказали, на кого не повлияют санкции в отношении российских банков

Киев • УНН

 • 11339 просмотра

КИЕВ. 15 марта. УНН. Санкции, которые предлагает ввести Национальный банк по 5 банкам в Украине с государственным российским капиталом не повлияют на юридических и физических лиц, работающих в Украине. Об этом на брифинге заявила заместитель председателя Национального банка Украины Екатерина Рожкова, передает корреспондент УНН.

"Предложенные Национальным банком санкции не повлияют на клиентов, юридических и физических лиц, работающих на территории Украины. Предложенные Национальным банком санкции не остановят расчеты между контрагентами и даже между контрагентами-нерезидентами наших клиентов", - сказала заступни главы Нацбанка.

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На вопрос журналистов, почему НБУ предлагает ввести санкции только в отношении банков с государственным российским капиталом, а не против банков с частным капиталом, Е.Рожкова отметила: "Предложение наше относительно санкций не связана прямо с указом Путина. Указ Путина говорит о том, что в РФ фактически легализованы документы граждан, проживающих на временно оккупированных территориях и они воспринимаются государством Россия как идентификационные. Но это не причина введения санкций, поскольку наша задача, в первую очередь, это сохранение финансовой стабильности, полезной ликвидности финансового, банковского, рынка, то учитывая усиление негативных тенденций во взаимоотношениях с РФ, нагнетание ситуации, ради сохранения ликвидности мы вводим эти санкции ".

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