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У Нацбанку не бачать підстав для послаблення гривні

У Нацбанку не бачать підстав для послаблення гривні

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 листопада. УНН. У Національному банку України не бачать підстав для послаблення курсу гривні. Про це сьогодні сказав заступник голови Національного банку Олег Чурій в ефірі програми "Перша Шпальта", передає УНН.

"На сьогодні ми маємо збалансований ринок. І ситуація, я би сказав, досить таки спокійна", - сказав О.Чурій, відповідаючи на запитання про те, чи є підстави для послаблення курсу гривні і зростання курсу долара.

Він пояснив, що тепер є досить сприятливе зовнішньоекономічне середовище.

Тобто, уточнив він, ціни на товари українського експорту перебувають на досить високих рівнях, це стосується, перш за все, металургії.

До того ж, зазначив заступник голови НБУ, Україна має досить непоганий врожай, який також забезпечує експортні надходження.

І все це, підсумував він, призводить до значних надходжень валюти.

Як повідомляв УНН, S&P спрогнозувало стабільний курс гривні на наступні три роки.

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