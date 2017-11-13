В Нацбанке не видят оснований для ослабления гривны
Киев • УНН
КИЕВ. 13 ноября. УНН. В Национальном банке Украины не видят оснований для ослабления курса гривны. Об этом сказал заместитель председателя Национального банка Олег Чурий в эфире программы "Первая Полоса", передает УНН.
"На сегодня мы имеем сбалансированный рынок. И ситуация, я бы сказал, довольно спокойная", - сказал О.Чурий, отвечая на вопрос о том, есть ли основания для ослабления курса гривны и роста курса доллара.
Он пояснил, что теперь достаточно благоприятная внешнеэкономическая среда.
То есть, уточнил он, цены на товары украинского экспорта находятся на достаточно высоких уровнях, это касается, прежде всего, металлургии.
К тому же, отметил заместитель председателя НБУ, Украина имеет достаточно неплохой урожай, который также обеспечивает экспортные поступления.
И все это, подытожил он, приводит к значительным поступлениям валюты.
Как сообщал УНН, S & P спрогнозировал стабильный курс гривны на следующие три года.