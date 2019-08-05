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У НАТО заявили, що Росія порушувала Договір про РСМД протягом декількох років

У НАТО заявили, що Росія порушувала Договір про РСМД протягом декількох років

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 серпня. УНН. Росія протягом декількох років порушувала Договір про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності, розміщуючи ракети, які здатні досягти європейських міст. Про це заявив Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в Центрі стратегічних досліджень при Університеті Вікторії у Веллінгтоні в Новій Зеландії, передає УНН.

"Договором про РСМД був наріжним каменем контролю над озброєннями протягом десятиліть, починаючи з 1987 року. Він (договір - ред.) не тільки скоротив кількість ядерної зброї, але й забороняв всю зброю середньої дальності, ядерну і звичайну, наземну. Це мало велике значення для контролю над озброєннями, особливо в Європі. Цей договір припинив своє існування в п'ятницю, минулу п'ятницю, тому що Росія порушила договір протягом декількох років", - сказав Столтенберг.

Солтенберг пояснив, що Росія в умовах світової конкуренції посилює тиск на світовий порядок. Прикладом таких дій РФ є анексія Криму та порушення Договору про РСМД.

"Вони (росіяни - ред.) розгорнули нові ракети, щось під назвою SSC-8. Це ракети середньої дальності, здатні досягти європейських міст за лічені хвилини", - уточнив Генсек НАТО.

Як повідомляв УНН, Договір про ракети середньої і малої дальності між Росією і США припинив дію 2, серпня після того, як Росія і США вийшли з нього. Польща підтримала вихід США з ракетного договору з Росією, а в українському МЗС заявили, що розчаровані припиненням дії "Договору між США і СРСР про ліквідацію їх ракет середньої і меншої дальності".

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