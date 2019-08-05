В НАТО заявили, что Россия нарушала Договор о РСМД в течение нескольких лет
Киев • УНН
КИЕВ. 5 августа. УНН. Россия в течение нескольких лет нарушала Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, размещая ракеты, которые способны достичь европейских городов. Об этом заявил Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в Центре стратегических исследований при Университете Виктории в Веллингтоне в Новой Зеландии, передает УНН.
“Договором о РСМД был краеугольным камнем контроля над вооружениями на протяжении десятилетий, начиная с 1987 года. Он (договор — ред.) не только сократил количество ядерного оружия, но запрещал все оружие средней дальности, ядерное и обычное, наземное. Это имело большое значение для контроля над вооружениями, особенно в Европе. Этот договор прекратил свое существование в пятницу, в прошлую пятницу, потому что Россия нарушила договор в течение нескольких лет”, — сказал Столтенберг.
Солтенберг объяснил, что Россия в условиях мировой конкуренции усиливает давление на мировой порядок. Примером таких действий РФ является аннексия Крыма и нарушение Договора о РСМД.
“Они (русские — ред.) развернули новые ракеты, что-то под названием SSC-8. Это ракеты средней дальности, способные достичь европейских городов за считанные минуты”, — уточнил Генсек НАТО.
Как сообщал УНН, Договор о ракетах средней и малой дальности между Россией и США прекратил действие 2 августа после того, как Россия и США вышли из него. Польша поддержала выход США из ракетного договора с Россией, а в украинском МИД заявили, что разочарованы прекращением действия “Договора между США и СССР о ликвидации их ракет средней и меньшей дальности”.