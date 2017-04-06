У НАТО заявили, що підтримують атлантично-європейські амбіції України

“На східному фланзі Альянсу НАТО посилює свою військову присутність. НАТО чітко прописало і розробило механізми стримування. Наступний крок на нашому спільному шляху — це спільне закінчення реформ, які започаткувала Україна. Реформ, які життєво необхідні як Україні, так і західно-європейським країнам. Таким чином, ми всіляко підтримуємо європейські і атлантично-європейські амбіції України”, — сказав президент ПА НАТО.

Він також зазначив, що “крім всілякої підтримки України, ми чітко і справедливо засудили якомога сильніше анексію Криму і вторгнення Росії у донбаський регіон”.

Також П.Аллі повідомив, що особливе занепокоєння викликають на заході нові форми ведення гібридної війни, які пов’язані з кібервійною. Ескалація напруги, яка зараз відбувається на сході України, теж непокоїть членів парламенту, сказав П.Аллі.

“Ми повернемось в Київ, до України для того, щоб у липні провести ще один семінар. Ми там святкуватимемо особливим чином 20-ту річницю підписання особливої хартії між НАТО і Україною”, — повідомив він.

Як повідомляв УНН, Україна розраховує на більш активну співпрацю з НАТО і на членство в альянсі.