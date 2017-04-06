В НАТО заявили, что поддерживают атлантическо-европейские амбиции Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. НАТО усиливает военное присутствие на восточном фланге и всячески поддерживает европейские и атлантическо-европейские амбиции Украины. Об этом заявил президент Парламентской ассамблеи НАТО Паоло Алли на совместном брифинге с председателем Верховной Рады Украины Андрей Парубием, передает корреспондент УНН.
“На восточном фланге альянса НАТО усиливает свое военное присутствие. НАТО четко прописало и разработало механизмы сдерживания. Следующий шаг на нашем общем пути — это совместное окончания реформ, которые начала Украина. Реформ, которые жизненно необходимы как Украине, так и западно-европейским странам. Таким образом, мы всячески поддерживаем европейские и атлантическо-европейские амбиции Украины”, - сказал президент ПА НАТО.
Он также отметил, что “кроме всяческой поддержки Украины, мы четко и справедливо осудили как можно сильнее аннексию Крыма и вторжения России в донбасский регион”.
Также П.Алли сообщил, что особое беспокойство вызывают на западе новые формы ведения гибридной войны, связанные с кибервойной. Эскалация напряжения, которое сейчас происходит на востоке Украины, тоже беспокоит членов парламента, сказал П.Алли.
“Мы вернемся в Киев, в Украину для того, чтобы в июле провести еще один семинар. Мы там будем праздновать особым образом 20-ю годовщину подписания особой хартии между НАТО и Украиной”, - сообщил он.
Как сообщал УНН, Украина рассчитывает на более активное сотрудничество с НАТО и на членство в альянсе.