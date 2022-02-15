У НАТО прокоментували можливість “визнання Л/ДНР” Росією
Київ • УНН
КИЇВ. 15 лютого. УНН. Визнання Росією так званих “ДНР” та “ЛНР” стане порушенням територіальної цілісності та суверенітету України, а також порушенням Мінських угод. Про це заявив у вівторок на брифінгу Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, передає кореспондент УНН.
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“До питання про визнання так званих "Донецької" та "Луганської народних республік"... Ну, якщо це станеться, то це буде в черговий раз кричущим порушенням територіальної цілісності та суверенітету України. Тому що немає жодних сумнівів у тому, що Донецьк та Луганськ є частиною України у міжнародно визнаних кордонах. Тож, таке визнання буде порушенням міжнародного права та територіальної цілісності та суверенітету України”, — сказав Генсек НАТО.
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За його словами, такий крок також стане порушенням Мінських угод.
За словами Столтенберга, НАТО підтримує зусилля у межах "нормандського формату" щодо пошуку політичного рішення в Україні.
“Звичайно, визнання цих двох територій як якихось незалежних утворень повністю підірве ці зусилля і порушить Мінські домовленості”, — сказав він.
Контекст
Минулого місяця депутати від Комуністичної партії Російської Федерації внесли до Державної думи РФ проект ухвали звернення до президента Володимира Путіна з проханням визнати так звані "Л/ДНР“.
15 лютого депутати Держдуми Росії більшістю голосів підтримали цей проект від Комуністичної партії РФ.
Як заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, у разі офіційного визнання так званих “ДНР” та “ЛНР” Росія де-факто та де-юре вийде з Мінських домовленостей.