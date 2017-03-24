У НАТО почали готувати допомогу для гуманітарного розмінування Балаклії
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Євроатлантичний координаційний центр реагування на природні лиха та катастрофи активізував механізм залучення допомоги для гуманітарного розмінування в Балаклії. Про це повідомив у своєму мікроблозі у Twitter, передає УНН.
“Євроатлантичний центр реагування на катастрофи вже активізував механізм залучення допомоги для гуманітарного розмінування в Балаклії. Дякую партнерам із НАТО за оперативну реакцію на моє звернення”, — написав П.Порошенко.
Як повідомляв УНН, у НАТО сьогодні отримали звернення від України щодо залучення допомоги НАТО для вирішення ситуації, яка склалася в на складах зі зброєю в Балаклії.
Нагадаємо, за даними ДСНС, о 2:56, 23 березня надійшла інформація про те, що на території військового складу Міністерства оборони у місті Балаклія Харківської області виникла пожежа з подальшою детонацією боєприпасів.
До локалізації ситуації задіяно близько 1000 військовослужбовців Збройних Сил України, які виконують завдання в тісній координації з фахівцями Державної служби з надзвичайних ситуації та співробітниками правоохоронних органів.
Як раніше зазначав заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України Георгій Тука склад із боєприпасами у Балаклії Харківської області може горіти більше чотирьох днів.
Як повідомляв УНН, наразі рятувальники ліквідували близько 16 пожеж, які виникли внаслідок попадання вибухонебезпечних предметів.
24 марта 2017 г.