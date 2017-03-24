В НАТО начали готовить помощь для гуманитарного разминирования Балаклеи

"Евроатлантический центр реагирования на катастрофы уже активизировал механизм привлечения помощи для гуманитарного разминирования в Балаклее. Спасибо партнерам по НАТО за оперативную реакцию на мое обращение ", - написал Порошенко.

Как сообщал УНН, в НАТО сегодня получили обращение от Украины о привлечении помощи НАТО для решения ситуации, которая сложилась в на складах с оружием в Балаклее.

Напомним, по данным ГосЧС, в 2:56, 23 марта поступила информация о том, что на территории военного склада Министерства обороны в городе Балаклея Харьковской области возник пожар с последующей детонацией боеприпасов .

Для локализации ситуации задействовано около 1000 военнослужащих Вооруженных Сил Украины , которые выполняют задачи в тесной координации со специалистами Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и сотрудниками правоохранительных органов.

Как ранее отмечал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука склад с боеприпасами в Балаклее Харьковской области может гореть более четырех дней .

Как сообщал УНН, пока спасатели ликвидировали около 16 пожаров , которые возникли вследствие попадания взрывоопасных предметов.

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