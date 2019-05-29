У НАТО оцифрували 350 годин архівних матеріалів
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. Після масштабного проекту з оцифрування, замовленого НАТО, понад 2 тисячі найменувань офіційних матеріалів тепер доступні для ліцензування через кіноархів Імперського військового музею. Про це повідомляє прес-служба НАТО, передає УНН.
Фахівцями було оцифровано 350 годин фільмів, офіційних документальних фільмів НАТО і кадрів кінохроніки, знятих з кінця 1940-х по 1990-і роки.
Матеріали включають:
- кольорові кадри Берліна 1960-х років;
- підписання Північноатлантичного договору 4 квітня 1949 року;
- документальний фільм про те, як працює альянс.
"Матеріали, оцифровані музеєм, представляють деякі ключові моменти часу, з деякими дуже рідкісними кадрами, що розповідають про історію Альянсу. НАТО вдячний за безцінний досвід Імперського військового музею, який допоможе Північноатлантичному союзу зберегти цю важливу колекцію і зробити її доступною для нового покоління оповідачів, які поділяться історією НАТО", - заявив начальник відділу архівів НАТО Інеке Дезерно.
Як повідомляв УНН, НАТО прийме нову військову стратегію через "ядерну загрозу" від РФ.