У НАТО очікують від Байдена вимоги збільшення зростаючих витрат на оборону
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. Ймовірний президент США Джозеф Байден, як і його попередник Дональд Трамп, скоріше всього, буде очікувати від європейців збільшення зростаючих витрат на оборону. Про це заявив генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг, пише DW, передає УНН.
За словами Столтенберга, у Трампа, був “власний стиль” в суспільстві з європейськими партнерами та свої очікування він виказував “досить ясно”.
“Я не впевнений, що обраний президент Байден буде висказувати такі же очікування”, — сказав генсек НАТО.
Столтенберг також призвав країни альянсу не відмовлятися від цілі витрачати на оборону в розмірі 2% від ВВП через коронавірус.
“Найважча задача зараз — не допустити, щоб криза, викликана пандемією, не стала кризою не лише у сфері охорони здоров’я, а й в сфері безпеки. Тому нам потрібно більше інвестувати в оборону”, — вважає генсек НАТО.
Столтенберг також закликав європейців не ослаблювати зв’язку з Америкою: “Це факт, що ЄС не може захистити Європу... Кожна спроба ослабити зв’язок між Північною Америкою та Європою не лише послабить НАТО, але і розділить Європу”.