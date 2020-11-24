В НАТО ожидают от Байдена требования увеличения растущих расходов на оборону
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. Вероятный президент США Джозеф Байден, как и его предшественник Дональд Трамп, скорее всего, будет ожидать от европейцев увеличения растущих расходов на оборону. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, пишет DW, передает УНН.
По словам Столтенберга, у Трампа, был “свой стиль” в общении с европейскими партнерами и свои ожидания он высказывал “достаточно ясно”.
“Я не уверен, что избранный президент Байден будет высказывать такие же ожидания”, — сказал генсек НАТО.
Столтенберг также призвал страны альянса не отказываться от цели тратить на оборону в размере 2% от ВВП из-за коронавируса.
“Тяжелая задача сейчас — не допустить, чтобы кризис, вызванный пандемией, не стал кризисом не только в сфере здравоохранения, но и в сфере безопасности. Поэтому нам нужно больше инвестировать в оборону”, — считает генсек НАТО.
Столтенберг также призвал европейцев не ослаблять связи с Америкой: “Это факт, что ЕС не может защитить Европу... Каждая попытка ослабить связь между Северной Америкой и Европой не только ослабит НАТО, но и разделит Европу”.