У НАТО не стали коментувати появу у ЗМІ "відповіді" на вимоги Росії

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Представник НАТО, як вказано, відмовився підтвердити текст, заявивши: "Ми ніколи не коментуємо передбачуваних витоків".

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Москві відомо про це повідомлення ЗМІ, але додав: "Ми нічого не публікували, і я не хочу це коментувати".

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У ЗМІ просочилися "відповіді" США та НАТО на вимоги Росії щодо "гарантій безпеки".

Контекст

Українська влада та західні партнери в останні кілька місяців звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового російського вторгнення та посилення російської дезінформації.

Головна вимога глави Кремля полягає в гарантіях від США та їхніх союзників, що НАТО не розширюватиметься далі на схід і не розгорне там системи озброєння, які Росія вважає загрозою.

Росія виставила низку вимог щодо так званих “гарантій безпеки” до США та НАТО. Зокрема це стосується скорочення американських військ та озброєнь у Європі, а також відмови від подальшого розширення Північноатлантичного альянсу на схід за рахунок прийому в НАТО України та Грузії. Серія переговорів, що відбулася у Женеві, Брюсселі та Відні у січні, закінчилася, за словами Москви, “безуспішно”, що збільшує ризик ескалації конфлікту навколо України. Однак, очікувала і письмових відповідей, які США та НАТО передали РФ 26 січня. Захід закликає Москву відвести війська від українського кордону та загрожує масштабними санкціями у разі можливого вторгнення.