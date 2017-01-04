У National Geographic показали, як змінилися пейзажі планети через людську діяльність
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. У журналі про природу, науку та подорожі National Geographic оприлюднили супутникові фото, на яких зображено, як змінюються пейзажі планети протягом років, передає УНН.
На фотографіях можна прослідкувати, як діяльність людини і зміни клімату на Землі впливають на ландшафт планети.
Зникнення Аральського моря (Центральна Азія)
Колись Аральське море було четвертим за величиною озером в світі. На світлині помітно, як посуха й інтенсивне зрошення призвели до висихання озера. У минулі роки його східний басейн повністю висох.
Зменшення сніжного покриву в горах Сьєрра-Невада (США)
Фото засвідчують, що сніговий покрив в горах Сьєрра-Невада значно зменшився, досягнувши найнижчого рівня в історії людства. Це сталося через кількарічну засуху. До речі, забезпечення Каліфорнії водою залежить саме від щорічного танення снігу.
Зниження рівня води в Озері Мід (США)
В Озері Мід, найбільшому водосховищі в США, через посуху і вплив людей, рівень води впав на близько 37 метрів. Це може викликати значні проблеми для жителів долини Лас-Вегаса. Адже вони з водосховища вони отримують 90% води.
Танення льодовика в Йосемітському національному парку (США)
На фотографіях помітно, як за останнє сторіччя льодовик на горі Лайелл починає відступати, залишаючи корінні породи під собою. Зазначається, що саме льодовики через їх особливу чутливість до навколишнього середовища слугують барометрами, які фіксують зміну клімату.
Зменшення рівня води в озері Пауелл (США)
Зниження сніготанення на Скелястих горах значно вплинуло на рівень води в озері Пауелл в штаті Арізона. Періодичні засухи стали тут звичним явищем.
Танення льодовика в Гренландії
На світлині зафіксовано, як швидко відбувається сходження льодовика в Гренландії. Зазначається, що з 2012 року пришвидшилося танення льодовика Зачаре Ісстром в Гренландії. Експерти застерігають, що такий темп зможе вплинути на збільшення рівня води в морях.
Як повідомляв УНН, у National Geographic опублікували список місць, які потрібно відвідати в 2017 році.