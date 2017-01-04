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В National Geographic показали, как изменились пейзажи планеты в результате человеческой деятельности

В National Geographic показали, как изменились пейзажи планеты в результате человеческой деятельности

Киев • УНН

 • 12358 просмотра

КИЕВ. 4 января. УНН. В журнале о природе, науке и путешествиях National Geographic обнародовали спутниковые фото, на которых изображено, как меняются пейзажи планеты в течение лет, передает УНН.

На фотографиях можно проследить, как деятельность человека и изменения климата на Земле влияют на ландшафт планеты.

Исчезновение Аральского моря (Центральная Азия)


Когда-то Аральское море было четвертым по величине озером в мире. На фотографии видно, как засуха и интенсивное орошение привели к высыханию озера. В минувшие годы его восточный бассейн полностью высох.

Уменьшение снежного покрова в горах Сьерра-Невада (США)


Фото свидетельствуют, что снежный покров в горах Сьерра-Невада значительно уменьшился, достигнув самого низкого уровня в истории человечества. Это произошло из-за многолетней засухи. Кстати, обеспечение Калифорнии водой зависит именно от ежегодного таяния снега.

Снижение уровня воды в Озере Мид (США)


В Озере Мид, крупнейшем водохранилище в США, из-за засухи и влияния людей, уровень воды упал на около 37 метров. Это может вызвать значительные проблемы для жителей долины Лас-Вегаса. Ведь из водохранилища они получают 90% воды.

Таяние ледника в Йосемитском национальном парке (США)


На фотографиях видно, как за последнее столетие ледник на горе Лайелл начинает отступать, оставляя коренные породы под собой. Отмечается, что именно ледники за их особую чувствительность к окружающей среде служат барометрами, которые фиксируют изменение климата.

Уменьшение уровня воды в озере Пауэлл (США)


Снижение снеготаяния на Скалистых горах значительно повлияло на уровень воды в озере Пауэлл в штате Аризона. Периодические засухи стали здесь обычным явлением.

Таяние ледника в Гренландии


На фотографии запечатлено, как быстро сходит ледник в Гренландии. Отмечается, что с 2012 года ускорилось таяние ледника Захария Исстром в Гренландии. Эксперты предостерегают, что такой темп сможет повлиять на увеличение уровня воды в морях.

Как сообщал УНН, в National Geographic опубликовали список мест, которые нужно посетить в 2017 году.

Украинские Национальные Новости

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