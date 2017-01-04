В National Geographic показали, как изменились пейзажи планеты в результате человеческой деятельности
Киев • УНН
КИЕВ. 4 января. УНН. В журнале о природе, науке и путешествиях National Geographic обнародовали спутниковые фото, на которых изображено, как меняются пейзажи планеты в течение лет, передает УНН.
На фотографиях можно проследить, как деятельность человека и изменения климата на Земле влияют на ландшафт планеты.
Исчезновение Аральского моря (Центральная Азия)
Когда-то Аральское море было четвертым по величине озером в мире. На фотографии видно, как засуха и интенсивное орошение привели к высыханию озера. В минувшие годы его восточный бассейн полностью высох.
Уменьшение снежного покрова в горах Сьерра-Невада (США)
Фото свидетельствуют, что снежный покров в горах Сьерра-Невада значительно уменьшился, достигнув самого низкого уровня в истории человечества. Это произошло из-за многолетней засухи. Кстати, обеспечение Калифорнии водой зависит именно от ежегодного таяния снега.
Снижение уровня воды в Озере Мид (США)
В Озере Мид, крупнейшем водохранилище в США, из-за засухи и влияния людей, уровень воды упал на около 37 метров. Это может вызвать значительные проблемы для жителей долины Лас-Вегаса. Ведь из водохранилища они получают 90% воды.
Таяние ледника в Йосемитском национальном парке (США)
На фотографиях видно, как за последнее столетие ледник на горе Лайелл начинает отступать, оставляя коренные породы под собой. Отмечается, что именно ледники за их особую чувствительность к окружающей среде служат барометрами, которые фиксируют изменение климата.
Уменьшение уровня воды в озере Пауэлл (США)
Снижение снеготаяния на Скалистых горах значительно повлияло на уровень воды в озере Пауэлл в штате Аризона. Периодические засухи стали здесь обычным явлением.
Таяние ледника в Гренландии
На фотографии запечатлено, как быстро сходит ледник в Гренландии. Отмечается, что с 2012 года ускорилось таяние ледника Захария Исстром в Гренландии. Эксперты предостерегают, что такой темп сможет повлиять на увеличение уровня воды в морях.
Как сообщал УНН, в National Geographic опубликовали список мест, которые нужно посетить в 2017 году.