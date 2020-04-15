У нардепа Новинського підтвердили COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 15 квітня. УНН. У народного депутата України Вадима Новинського підтвердили коронавірус. Він почувається добре та чекає на результати повторного тестування. Про це він написав у своєму Facebook, передає УНН.
“Відповідно до вимог МОЗ провести перевірку контактів людей, у яких виявлено COVID-19, сьогодні пройшов тестування. Після здачі аналізів тест на коронавірус дав позитивний результат. Мій стан в нормі, я не відчуваю ніяких симптомів захворювання, температура 36,8. Комп'ютерна томографія легень не визначила відхилень від норми. До повторного тестування лікарі поки обережні у висновках і прогнозах, але порадили кілька днів провести в стаціонарі під їх наглядом”, - написав нардеп.
За його словами, незалежно від остаточного підтвердження діагнозу він має намір дотримуватися всіх рекомендацій лікарів і режиму ізоляції.
“Всі, з ким я контактував останнім часом, також пройдуть ретельне тестування”, - додав Новинський.
Нагадаємо, голова ВРУ Дмитро Разумков повідомляв, що станом на 13 квітня кількість народних депутатів, хворих на COVID-19, не збільшилася.
Пізніше УНН повідомляв, що у народного депутата України, члена депутатської групи "Довіра" Сергія Вельможного підтвердили двосторонню пневмонію.