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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 45347 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 53893 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
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Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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У нардепа Новинского подтвердили COVID-19

У нардепа Новинского подтвердили COVID-19

Киев  •  УНН

 • 12828 просмотра

КИЕВ. 15 апреля. УНН. У народного депутата Украины Вадима Новинского подтвердили коронавирус. Он чувствует себя хорошо и ждет результатов повторного тестирования. Об этом он написал в своем Facebook, передает УНН.

"Согласно требованиям Минздрава провести проверку контактов людей, у которых обнаружено COVID-19, сегодня прошел тестирование. После сдачи анализов тест на коронавирус дал положительный результат. Мое состояние в норме, я не чувствую никаких симптомов заболевания, температура 36,8. Компьютерная томография легких не определила отклонений от нормы. До повторного тестирования врачи пока осторожны в выводах и прогнозах, но посоветовали несколько дней провести в стационаре под их наблюдением", - написал нардеп.

По его словам, независимо от окончательного подтверждения диагноза он намерен следовать всем рекомендациям врачей и режиму изоляции.

"Все, с кем я контактировал в последнее время, также пройдут тщательное тестирование", - добавил Новинский.

Напомним, глава ВРУ Дмитрий Разумков сообщал, что по состоянию на 13 апреля количество народных депутатов, больных COVID-19, не увеличилось.

Позже сообщал УНН, что у народного депутата Украины, члена депутатской группы "Доверие" Сергея Вельможного подтвердили двустороннюю пневмонию.

Украинские Национальные Новости

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