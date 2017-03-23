У нападі на І.Бенедисюка брали участь двоє школярів — А.Матіос
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. У нападі на голову Вищої ради правосуддя Ігоря Бенедисюка брали участь двоє неповнолітніх школярів. Про це на брифінгу повідомив заступник Генерального прокурора, головний військовий прокурор України Анатолій Матіос, передає кореспондент УНН.
“Слідством встановлені всі виконавці цього зухвалого нападу, з яких сім студентів. Наймолодшими з нападників виявилися двоє 16-річних школярів, що окремо кваліфіковано слідством як втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність”, — сказав А.Матіос.
За його словами, під час допитів особи не змогли пояснити, звідки вони знали місце проживання І.Бенедисюка і для чого здійснили напад на голову ВРП та його дружину.
Він додав, що відповідні документи будуть направлені в навчальні заклади, де навчаються підозрювані.
Як повідомляв УНН, напад на голову Вищої ради правосуддя Ігоря Бенедисюка та його дружину мав замовний характер.
Нагадаємо, 18 березня на голову ВРП вчинили напад молодики в балаклавах.