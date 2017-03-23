В нападении на И.Бенедисюка участвовали двое школьников - А.Матиос

"Следствием установлены все исполнители этого дерзкого нападения, из которых семь студентов. Молодыми из нападавших оказались двое 16-летних школьников, что отдельно квалифицированно следствием как вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность", - сказал А.Матиос.

По его словам, во время допросов лица не смогли объяснить, откуда они знали место жительства И.Бенедисюка и для чего напали на голову ВРП и его жену.

Он добавил, что соответствующие документы будут направлены в учебные заведения, где учатся подозреваемые.

Как сообщал УНН, нападение на председателя Высшего совета правосудия Игоря Бенедисюка и его жену имел заказной характер.

Напомним, 18 марта на голову ВРП совершили нападение молодые люди в балаклавах.