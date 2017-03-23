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В нападении на И.Бенедисюка участвовали двое школьников - А.Матиос

В нападении на И.Бенедисюка участвовали двое школьников - А.Матиос

Киев • УНН

 • 7278 просмотра

КИЕВ. 23 марта. УНН. В нападении на главу Высшего совета правосудия Игоря Бенедисюка участвовали двое несовершеннолетних школьников. Об этом на брифинге сообщил заместитель Генерального прокурора, главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос, передает корреспондент УНН.

"Следствием установлены все исполнители этого дерзкого нападения, из которых семь студентов. Молодыми из нападавших оказались двое 16-летних школьников, что отдельно квалифицированно следствием как вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность", - сказал А.Матиос.

По его словам, во время допросов лица не смогли объяснить, откуда они знали место жительства И.Бенедисюка и для чего напали на голову ВРП и его жену.

Он добавил, что соответствующие документы будут направлены в учебные заведения, где учатся подозреваемые.

Как сообщал УНН, нападение на председателя Высшего совета правосудия Игоря Бенедисюка и его жену имел заказной характер.

Напомним, 18 марта на голову ВРП совершили нападение молодые люди в балаклавах.

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