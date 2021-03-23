У НАН підтримують введення повного локдауну в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Глава комісії з біобезпеки та біологічного захисту при Раді нацбезпеки і оборони, академік НАН України Сергій Комісаренко заявив, що в Україні є всі передумови для введення повного локдауну через коронавірус. Про це він сказав ефірі програми “Сьогодні. Ввечері” на телеканалі “Україна 24” заявив, пише УНН.
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Комісаренко вважає, що локдаун потрібно вводити зараз, адже в Україні “істотно збільшується агресивність вірусу і кількість хворих”.
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“Саме зараз ми з вами перебуваємо на етапі, коли йде масований підйом захворюваності й навіть летальності. Я бачу в нас багато порушень елементарних речей — і фізичного дистанціювання, і носіння масок, навіть миття рук”, — підкреслив Комісаренко.
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Доповнення
22 березня Кабінет міністрів України погодив зміни щодо порядку застосування транспортних обмежень для “червоних зон”. Відтак, транспортні обмеження вводитимуться окремими рішеннями Державних або регіональних комісій по кожному регіону, а не автоматично по факту потрапляння регіону до офіційного переліку “червоних зон” за рішенням МОЗ.
Зі свого боку Укрзалізниця планує пропонувати спецрейси до таких регіонів з метою запобігання неконтрольованим перевезенням пасажирів, які вимушені терміново покинути регіон.
Так, наразі на Івано-Франківщині, на території Чернівецької області, Житомирської області, Закарпатської, Київської, Львівській, Сумської та Одеської областей запроваджено “червоний” рівень епіднебезпеки. З 00:00 20 березня по 9 квітня у Києві запроваджуються епідемічні обмеження “червоної” карантинної зони.