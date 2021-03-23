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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 46906 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
20:50 • 65270 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
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3 марта, 11:09 • 144056 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 195263 просмотра

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В НАН поддерживают введение полного локдауну в Украине

В НАН поддерживают введение полного локдауну в Украине

Киев  •  УНН

 • 13573 просмотра

КИЕВ. 24 марта. УНН. Глава комиссии по биобезопасности и биологической защите при Совете нацбезопасности и обороны, академик НАН Украины Сергей Комисаренко заявил, что в Украине есть все предпосылки для введения полного локдауна через коронавирус. Об этом он сказал эфире программы “Сегодня. Вечером “на телеканале” Украина 24 "заявил, пишет УНН.

Детали

Комиссаренко считает, что локдаун нужно вводить сейчас, ведь в Украине “существенно увеличивается агрессивность вируса и количество больных”.

Цитата

“Именно сейчас мы с вами находимся на этапе, когда идет массированный подъем заболеваемости и даже летальности. Я вижу у нас много нарушений элементарных вещей — и физического дистанцирования и ношение масок, даже мытье рук ”, - подчеркнул Комиссаренко.

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Дополнение

22 марта Кабинет министров Украины согласовал изменения относительно порядка применения транспортных ограничений для “красных зон”. Следовательно, транспортные ограничения будут вводиться отдельными решениями государственных или региональных комиссий по каждому региону, а не автоматически по факту попадания региона в официальный перечень “красных зон” по решению МЗ.

Со своей стороны Укрзализныця планирует предлагать спецрейсы к таким регионам с целью предотвращения неконтролируемой перевозкой пассажиров, которые вынуждены срочно покинуть регион.

Так, в настоящее время на Ивано-Франковщине, на территории Черновицкой области, Житомирской области, Закарпатской, Киевской, Львовской, Сумской и Одесской областей введен “красный” уровень епиднебезпекы. С 00:00 20 марта по 9 апреля во Киеве вводятся эпидемические ограничения “красной” карантинной зоны.

Украинские Национальные Новости

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