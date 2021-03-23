Комусь треба працювати: Верещук проти локдауну

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Вибірковий локдаун серед інших критикують ФОПи. Вчора зранку вони мітингували у центрі столиці.

"ФОПи мають право на критику щодо вибірковості. Бо є великі гіпермаркети, які працюють, а є маленькі магазинчики, в які заходять до 10 людей на день. Це дуже не правильно", - прокоментувала Верещук.

Поряд з цим, нардеп виступила проти повного локдауну.

"От візьмемо ми, купимо продукти і сядемо вдома на два тижні. А як ми собі це уявляємо? Пенсіонери, учні, студенти – так, це ризикові групи вони мають бути вдома. Але працювати комусь потрібно. А економіка? А як нам далі вижити? На одного працюючого вже ледь не 1,5 пенсіонера. Тобто, хтось має заробляти для людей, які потребують нашої додаткової опіки", - зазначила Верещук.

Доповнення

22 березня Кабінет міністрів України погодив зміни щодо порядку застосування транспортних обмежень для "червоних зон". Відтак транспортні обмеження вводитимуться окремими рішеннями Державних або регіональних комісій по кожному регіону, а не автоматично по факту потрапляння регіону до офіційного переліку "червоних зон" за рішенням МОЗ.

Зі свого боку Укрзалізниця планує пропонувати спецрейси до таких регіонів з метою запобігання неконтрольованим перевезенням пасажирів, які вимушені терміново покинути регіон.

Наразі на Івано-Франківщині, на території Чернівецької області, Житомирської області, Закарпатської, Київської, Львівській, Сумської та Одеської областей запроваджено "червоний" рівень епіднебезпеки. З 00:00 20 березня по 9 квітня у Києві запроваджуються епідемічні обмеження "червоної" карантинної зони.