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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 19247 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

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20:50 • 32956 просмотра

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Кому-то надо работать: Верещук против локдауна

Кому-то надо работать: Верещук против локдауна

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 23 марта. УНН. Народный депутат от фракции "Слуга народа" Ирина Верещук выступила против тотального и выборочного локдауна, передает УНН.

Детали

Выборочный локдаун среди других критикуют ФЛП. Вчера утром они митинговали в центре столицы.

"ФЛП имеют право на критику относительно избирательности. Потому что есть большие гипермаркеты, которые работают, а есть маленькие магазинчики, в которые заходят до 10 человек в день. Это очень неправильно", - прокомментировала Верещук.

Наряду с этим, нардеп выступила против полного локдауна.

"Вот возьмем мы, купим продукты и сядем дома на две недели. А как мы себе это представляем? Пенсионеры, учащиеся, студенты - да, это рисковые группы они должны быть дома. Но работать кому-то нужно. А экономика? А как нам дальше выжить? На одного работающего уже чуть ли не 1,5 пенсионера. То есть, кто-то должен зарабатывать для людей, которые нуждаются в нашей дополнительной опеки", - отметила Верещук.

Дополнение

22 марта Кабинет министров Украины согласовал изменения относительно порядка применения транспортных ограничений для "красных зон". Поэтому транспортные ограничения будут вводиться отдельными решениями государственных или региональных комиссий по каждому региону, а не автоматически по факту попадания региона в официальный перечень "красных зон" по решению Минздрава.

Со своей стороны Укрзализныця планирует предлагать спецрейсы в такие регионы с целью предотвращения неконтролируемой перевозки пассажиров, которые вынуждены срочно покинуть регион.

Сейчас в Ивано-Франковской области, на территории Черновицкой области, Житомирской области, Закарпатской, Киевской, Львовской, Сумской и Одесской областей введен "красный" уровень эпидопасности. С 00:00 20 марта по 9 апреля в Киеве вводятся эпидемические ограничения "красной" карантинной зоны.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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