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У "Нафтогазі" заявили, що виграли спір із "Газпромом" у Стокгольмському арбітражі

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 лютого. УНН. НАК "Нафтогаз України" здобув перемогу у спорі із ПАТ "Газпром" щодо контракту з транзиту газу у Стокгольмському арбітражі. Про це написав головний комерційний директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

"Перемогли!" - написав Вітренко.

Подробиці рішення у спорі наразі невідомі.

Нагадаємо, 9 листопада Арбітражний інститут Торгової палати Стокгольма переніс граничний термін винесення рішення у справі між НАК "Нафтогаз України" та ПАТ "Газпром" щодо контракту на транзит газу на 28 лютого 2018 року.

Додамо, між "Нафтогазом" та "Газпромом" діє два контракти: на поставку газу та на його транзит територією України. У 2014 році у Стокгольмі були ініційовані провадження щодо кожного з цих контрактів.

Як повідомляв УНН, наприкінці травня минулого року Стокгольмський арбітраж задовольнив вимоги НАК "Нафтогаз України" до ПАТ "Газпром" щодо контракту на поставку газу від 2009 року і переглянув формулу ціни на газ з 2014 року, а також відхилив вимоги "Газпрому" до "Нафтогазу" за контрактом на поставку газу в частині принципу "бери або плати".

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